“Silves 1189 – A Conquista” é o tema da Feira Medieval de Silves 2018

13 Julho 2018

A décima quarta edição da Feira Medieval de Silves realiza-se entre os dias 10 e 19 de agosto de 2018, no centro histórico desta cidade algarvia. Serão 10 dias de recriação histórica do período medieval da antiga capital do Reino do Algarve.

Nesta edição recorda-se “Silves 1189 – A Conquista”, envolvendo o público no ambiente político e bélico que levaria à tomada da cidade pelos cristãos, liderados pelo Rei D. Sancho Primeiro, que contou com o apoio dos cruzados que se dirigiam à Terra Santa para a III Cruzada.

Entre as 18h00 e a 01h00 os visitantes têm oportunidade de viver aventuras únicas: dois torneios a cavalo por dia, animação exclusiva no Castelo, manjares medievais, experiências memoráveis que os fazem regressar a outras épocas e perceber o que a cidade terá sido outrora.

Num ambiente e cenário únicos, constituídos pelo traçado peculiar do tecido urbano e pela imponência dos seus monumentos, todos são convidados a fazer deste evento a grande festa do Verão algarvio!