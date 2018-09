Shortcutz Faro abre concurso para escolas secundárias

Publicado em 17 Setembro 2018 por RUA

Estão abertas as inscrições para o Shortcutz Week, um concurso direccionado aos alunos das escolas secundárias dos concelhos de Loulé e Faro, que visa promover a criação audiovisual no sul do país. O Shortcutz Week surge como uma iniciativa original da equipa do festival de cinema Shortcutz Faro.

“Há uma enorme falta de comunicação entre quem vê e quem faz o cinema português.” diz Diogo Simão, produtor do Shortcutz Faro e criador do projecto. “Sem orçamento, sem apoios financeiros e muito boa vontade dos nossos parceiros, temos tentado colmatar esta falha de comunicação com as nossas sessões mensais nos últimos 4 anos, onde realizadores de todo o país convergem para partilhar o seu trabalho e ideias com o público. O Shortcutz Week é o próximo passo nesta estratégia: colocar o baralho em cima da mesa e deixar os jovens aprenderem a jogar. Daqui a uns anos vão ser eles os protagonistas deste debate.”

O concurso, que se inicia a 3 de outubro e termina no dia 10, desafia os jovens a criar e apresentar uma curta-metragem nesse período de tempo. Os trabalhos resultantes serão contemplados com prémios em várias categorias e avaliados por um júri independente ligado à cultura algarvia, no qual constam nomes como Anna Eremin (actriz), Bernardo Lopes (realizador), André Canário (actor), Isa Mestre (escritora e professora) e Ana Narciso (comunicação e eventos nas lojas FNAC do Algarve).

“Temos outra vertente que creio ser única no país.” desvenda Simão. “Criámos uma bolsa de músicos e bandas algarvias que disponibilizaram alguns dos seus temas para serem usados gratuitamente nas curtas-metragens a concurso. Para além disso, alguns grupos de teatro locais irão trabalhar com os jovens, servindo, idealmente, para lançar a carreira de alguns atores. Desta forma o concurso serve não só para instigar a criação, mas também a divulgação de talentos locais e a sua formação!”

O realizador revelou ainda que as produtoras algarvias New Light Pictures, Onírico Filmes e Productions Flow, assim como a ETIC_Algarve, irão apadrinhar as primeiras equipas a inscrever-se.”É fantástica a maneira como as produtoras, as empresas, as câmaras municipais, o próprio IPDJ e restantes entidades que contactámos apoiaram esta iniciativa com apadrinhamentos, publicidade e prémios! Tudo porque acreditam que este concurso fará a diferença na vida dos participantes e no futuro da região. Agora só falta que os próprios jovens acreditem.”

As inscrições, que encerram dia 29 de Setembro, terão um valor simbólico que servirá para custear a produção e ajudar uma associação de caridade. Está prevista uma cerimónia de abertura e uma de entrega de prémios, em datas e locais a revelar. Todas as novidades, informações e links para a inscrição encontram-se nas redes sociais do Shortcutz Faro: www.facebook.com/ShortcutzFaro e http://instagram.com/shortcutz.faro