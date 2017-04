Seu Jorge é a nova confirmação do Festival do Crato

Publicado em 03 Abril 2017 por RUA

O Festival do Crato já tem um percurso firmado no roteiro nacional dos Festivais de Verão e está de regresso em 2017 com um cartaz que promete surpreender!

O evento vai decorrer na histórica vila alentejana de 23 a 26 de Agosto sendo o dia 22 de Agosto dedicado à habitual Recepção ao Campista.

, uma das maiores estrelas da música brasileira, subirá ao palco no dia 25 de Agosto. Cantor, compositor e instrumentista, Seu Jorge tem em Portugal uma legião de fãs que fazem dele um dos artistas brasileiros mais ouvidos e reconhecidos atualmente no nosso País.

Esta é a nova confirmação no cartaz do Festival do Crato 2017, que se junta ao britânico John Newman, já anunciado e que vai actuar no dia 24 de Agosto.

Depois do sucesso da edição de 2016, que esgotou por completo a capacidade do recinto nos 4 dias do evento, o Festival do Crato volta a apostar num cartaz que integra alguns dos melhores projectos da música nacional e internacional, a Feira de Artesanato e Gastronomia, zona de acampamento, palco After-Hours e muita animação!

Mais informações sobre o cartaz serão anunciadas brevemente!

