Sete entidades algarvias oficializaram consórcio “Algarve Coração Seguro”

Publicado em 25 Maio 2017 por RUA

Com o objetivo de garantir mais saúde, segurança e bem-estar à população do Algarve e a todos os que visitam a região, no dia 24 de maio, pelas 15h00, foi assinado um protocolo de colaboração, no Hotel Alísios, em Albufeira, intitulado “Algarve Coração Seguro”, que conta com a parceria de sete entidades algarvias, incluindo a Universidade do Algarve.

A iniciativa foi apadrinhada pelo secretário de estado da Saúde, Manuel Delgado.

Além do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC), integram este consórcio a Administração Regional de Saúde (ARS) Algarve, a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), a Região de Turismo do Algarve (RTA), a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a Associação Empresarial da região do Algarve (NERA), e a Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA).

O ABC vai promover a realização de ações de formação em Suporte Básico de Vida (SBV) e Desfibrilhação Automática Externa (DAE) destinadas a operadores turísticos, hoteleiros, espaços comerciais e públicos, com vista a dotar e reforçar a capacidade de resposta dos profissionais da área do turismo e das diversas unidades hoteleiras da região para a prestação de primeiros socorros em situações de emergência. Desta forma, pretende-se que o Algarve seja uma região completamente segura, com uma maior rede de cuidados de suporte básico de vida e desfibrilhação automática externa, o que permitirá diminuir a mortalidade e as complicações em caso de paragem cardíaca.

Recorde-se que o Algarve Biomedical Center é um consórcio entre a Universidade do Algarve e o Centro Hospitalar do Algarve, que pretende reunir investigadores, alunos, profissionais de saúde e representantes de entidades ligadas ao ensino, formação, investigação científica e desenvolvimento regional. Tem como objetivo a melhoria dos cuidados de saúde da região do Algarve, sendo os cuidados pré-hospitalares um dos seus focos de ação, nomeadamente através do pelo Laboratório de Investigação e Formação em Emergência (LIFE) da Universidade do Algarve.o contará ainda com a participação ativa da Federação de Bombeiros do Algarve.