Sessão Contos de Liberdade com Thomas Bakk no Ginásio Clube de Faro

Publicado em 30 Maio 2017 por RUA

No dia 02 de Junho, pelas 21h30, os Contos de Liberdade regressam para mais uma sessão de contos em Faro. Com a Primavera finalmente instalada e o Verão a dar sinais de querer chegar, será a vez do Ginásio Clube de Faro, receber a visita de mais um contador que irá espalhar histórias pela noite fora.

As noites estão cada vez mais agradáveis e convidam a sair de casa. Por isso, a ARCA – Associação Recreativa e Cultura do Algarve vem propor mais uma Sessão Contos de Liberdade para animar as noites de Faro. Desta vez, o convidado especial que iremos receber é Thomas Bakk, que voa desde o Porto até Faro para espalhar o seu encanto e os seus contos bem ritmados e rimados acompanhado do seu pandeiro.

Thomas Bakk é um contautor que narra e interpreta as várias personagens das suas histórias, utilizando o Teatro, a Música e a interação com o público, em espetáculos de contos performativos sempre bem regados com doses generosas de humor. Thomas Bakk nasceu no Brasil, onde se formou em arte dramática, e reside há vários anos na região norte de Portugal. As sessões de contos de Thomas Bakk são marcadas por rimas e poesia humorística que não deixa ninguém indiferente, fazendo o espectador rir e viajar pela imaginação sem limites que este contautor narra.

O espetáculo é no dia 02 de Junho, pelas 21h30, tem uma duração aproximada de 1 hora e realiza-se no Ginásio Clube de Faro, na Rua Ivens, Nº 12, 2º, em Faro. A entrada são 3€.