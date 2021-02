Serviço de apoio ao estudo reativado no concelho de Loulé

Publicado em 09 Fevereiro 2021 por RUA FM

O Serviço de Apoio ao Estudo disponibilizado pela Autarquia de Loulé é retomado hoje, no dia em que o ensino à distância arranca.

À semelhança do que aconteceu durante o primeiro confinamento em que as escolas também estiveram encerradas e as atividades letivas a funcionar apenas online, esta é uma iniciativa cujo objetivo é disponibilizar ferramentas pedagógicas, facilitando o acesso aos meios digitais (computador e internet) aos alunos que deles necessitem, apesar das medidas de apoio já implementadas, nomeadamente, a oferta de 750 tablets com acesso à internet a todos os agrupamentos do concelho.

Este serviço funcionará sempre em sessões agendadas mediante marcação prévia através da Linha Educação Solidária, em diversos pontos do concelho: Polos de Alte e Querença, Posto de Turismo de Salir, Polo da Biblioteca de Quarteira, Biblioteca Municipal de Loulé e Loja do Munícipe em Almancil.

Recorde-se que a Autarquia de Loulé criou um conjunto de iniciativas para apoiar a comunidade escolar numa altura em que o ensino enfrenta novos desafios, tais como:

– A Linha Educação Solidária (966 951 913), com um serviço de intervenção ao nível da psicologia e psicopedagogia para alunos e famílias, em dias úteis, entre as 09h00 e as 20h00;

– A disponibilização de acesso a fotocópias e impressões de fichas para alunos dos escalões A e B, (sempre que as escolas não o possam fazer), através do email departamento.educacao@cm-loule.pt (dias úteis, entre as 09h00 e as 18h00) ou da Linha Educação Solidária;

– A publicação de workshops e propostas de atividades para crianças no Facebook Loulé Jovem.