Serões de Outono com Emmy Curl

Publicado em 28 Novembro 2017 por RUA

No dia 02 de dezembro, pelas 22h00, na Casa do Povo de Santo Estêvão (CPSE), Emmy Curl encerra o Outonalidades e o ciclo Serões de Outono.

Com 27 anos, a cantora possui já um universo próprio. A sua música, sonhadora e colorida, associa-se a outras disciplinas: fotografia, artes plásticas e moda. Após aguçar o apetite dos fãs e da imprensa com “Birds Among the Lines” e “Originis”, Emmy Curl lança o seu primeiro álbum: “Navia”, seguido, em 2017, de um novo trabalho.

Serões de Outono trata-se de uma organização da CPSE, a qual conta com o apoio do Município de Tavira e da Freguesia de Luz de Tavira e Santo Estêvão. O objetivo consiste em garantir uma programação de qualidade, no barrocal do concelho, no período de época baixa (outubro – dezembro).