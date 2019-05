Seminário e webinar de “design e prototipagem” realiza-se na UAlg

Publicado em 15 Maio 2019 por RUA

Engenheiros, investigadores e alunos vão reunir-se na Universidade do Algarve, no dia 17 de maio, num seminário presencial e webinar, que se realiza no Auditório Teresa Gamito (Edifício 1), para partilhar conhecimentos sobre Design e Prototipagem aplicados nas áreas de Engenharia, Design, Medicina e Música, entre outras áreas.

A iniciativa decorre no âmbito da pós-graduação em “Design e Prototipagem Rápida” e dos projetos em curso financiados pela American Association for Heating, Refrigerating and Air-conditionning Engineering (ASHRAE), através da ASHRAE Students, Programa Operacional Regional do Algarve (CRESC Algarve 2020), ao abrigo do Acordo de Parceria PORTUGAL 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e da Fundação Nacional de Ciência e Tecnologia (FCT).

Neste seminário e webinar serão apresentados e partilhados conhecimentos sobre novas técnicas no desenvolvimento de prototipagem rápida e de fabrico digital, desde o desenvolvimento até à produção do produto. Será realizado de forma presencial, com inscrição obrigatória, mas gratuita, limitada à capacidade do Auditório. Quanto à inscrição no Webinar é igualmente obrigatória e gratuita, mas limitada. A participação, realizada por videoconferência, pode ser efetuada através de computador ou de dispositivos móveis.

O seminário tem como públicos-alvo estudantes, engenheiros, arquitetos, profissionais de saúde, gestores, economistas, professores e outros profissionais com interesse na área.

Estas e outras novas áreas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, integradas nas novas tecnologias relacionadas com um ambiente mais limpo e mais saudável, serão igualmente abordadas por um conjunto de especialistas.

Consultar programa aqui.

Ficha de inscrição: www.ualg.pt/pt/content/design-and-prototyping