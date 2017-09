Semana de Acolhimento da UAlg mostra aos novos alunos porque vão “estudar onde é bom viver”

Publicado em 08 Setembro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve (UAlg) prepara-se para receber na próxima semana, de 11 a 14 de setembro, os novos alunos que irão frequentar o Ensino Superior pela primeira vez. Para além das atividades de acolhimento desenvolvidas nos anos anteriores, a UAlg conta este ano com uma inédita Semana de Acolhimento repleta de novidades que irão dar a conhecer e promover a integração na Academia e na cidade de Faro.

Os novos alunos da UAlg poderão matricular-se online ou presencialmente, mas todos poderão inscrever-se nas atividades da Semana de Acolhimento que a Instituição organizou. Nos dias disponíveis para matrícula presencial, de 11 a 14 de setembro, terão ao seu dispor o já habitual Campus life da UAlg, que consiste numa grande mostra ao ar livre, na qual estarão representadas todas as valências da universidade e da cidade de Faro. Assim, é possível, num único espaço, tratar do alojamento universitário, bolsas de estudo, passe para transportes públicos, desporto académico, ou receber kits de boas-vindas, com descontos para atividades desportivas, culturais de Faro.

Sob o mote do slogan da Academia algarvia – Estudar Onde É Bom Viver, a inovadora Semana de Acolhimento promete dar a conhecer um pouco do que torna a vivência universitária na UAlg singular e especial, esperando, assim, contribuir para uma rápida e sã integração dos novos alunos, junto da comunidade académica e da cidade que os irá acolher.

Assim, a partir do dia 15 de setembro começam as novidades. Logo pela manhã, às 11h30, no Grande Auditório do Campus de Gambelas, irá realizar-se a sessão solene de receção aos novos alunos, que contará com a presença do Reitor da Universidade do Algarve, António Branco, do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e do Presidente da Associação Académica da UAlg, Rodrigo Teixeira. Será seguida de um almoço oferecido a todos os novos alunos, na cantina do Campus de Gambelas. No mesmo dia, às 15h00, os novos estudantes poderão participar num Open Day de surf e bodyboard, dinamizado pela Associação AMAR, na Praia de Faro, ou num passeio de barco pela Ria Formosa, que terá início no Cais Portas do Mar, em Faro. À noite, a partir das 21h30, com início na Igreja da Sé, realizar-se-á uma visita encenada, “Faro Desvendado”, que dará a conhecer a história e o património cultural da cidade.

Já no dia 16, os alunos poderão participar, às 10h00, no Centro Náutico da Praia de Faro, num Open Day de stand up paddle, canoagem e vela, e, às 15h00, poderão optar por um Open Day de surf e bodyboard, no Clube de Surf de Faro, ou pelo passeio de barco na Ria Formosa.

Para terminar a Semana de Acolhimento, no último dia, 17 de setembro, a partir das 10h00, as Piscinas Municipais de Faro irão abrir as portas para um Open Day de natação.

Todas as atividades que se irão realizar de 15 a 17 de setembro são gratuitas, mas as vagas estão limitadas à capacidade das atividades. A inscrição é obrigatória e deve ser efetuada em www.ualg.pt.

A iniciativa conta com o apoio do Município de Faro e da Associação Académica da Universidade do Algarve.