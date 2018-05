Semana Académica do Algarve de regresso de 3 a 12 de maio

Publicado em 03 Maio 2018 por RUA

Entre os próximos dias 3 e 12 de maio de 2018 realizar-se-á a 33.ª edição da Semana Académica do Algarve, no «País das Maravilhas» (nome tradicional do recinto) que se localiza no Largo de São Francisco, em Faro. Envolvendo na sua organização mais de 140 estudantes universitários totalmente voluntários, a Semana Académica caracteriza-se como o maior evento anual dos estudantes da Universidade do Algarve, proporcionando 10 dias de tradição, cultura e animação aos estudantes da UAlg, à população farense e à comunidade em geral.

Tudo começa na quinta-feira, dia 3, com a tradicional Monumental Serenata de Abertura. Na sexta-feira, há Reverse, Possessivo, Wet Bed Gang e Karetus.

Para sábado, 5 de maio, o cartaz contempla Slow J e o artista reggae Richie Campbell, assim como Beatbombers.

No domingo, 6 de maio, a festa é assegurada pela música popular de Miguel Azevedo.

O dia mais dedicado ao rock será na segunda-feira (7 de maio). O grupo Hybrid Theory, de tributo aos Linkin Park, levará as músicas da emblemática banda ao “País das Maravilhas”. O resto da noite fica assegurada pelos portugueses Tara Perdida.

Rúben Filipe e Saúl Ricardo prometem animar a Semana Académica na terça-feira, dia 8.

Já na quarta-feira, dia9, o rap estará em destaque com o algarvio Kristóman, e ainda Valete e ProfJam.

Para quinta-feira, ficam reservadas as atuações das tunas académicas, como é habitual. As tunas convidadas são a TunaBebes, Real Tuna Infantina, Feminis Ferventis e Versus Tuna.

Quanto a sexta-feira, penúltimo dia de “País das Maravilhas”, voltam os nomes grandes, com Calema, Jojo Todynho e Putzgrilla.

No encerramento de mais uma edição da festa dos estudantes algarvios, há Dillaz, Blaya e a dupla de Djs Internacionais BassJackers.

A Semana Académica do Algarve não é só a parte noturna, contém também atividades diurnas, de integração com a Cidade e de tradição académica tais como:

- A Monumental Serenata de Abertura da Semana Académica, a 3 de maio, início às 23h59, no Largo da Sé de Faro;

- A Bênção das Pastas, a 05 de maio, precedido de desfile com início às 14h30 horas no Campus da Penha da UAlg até ao Estádio de São Luís, contará com a presença de Sua Excelência Reverendíssima Bispo do Algarve, do Presidente da Câmara Municipal de Faro e do Magnífico Reitor da Universidade do Algarve. Este momento simboliza a conclusão do curso dos estudantes finalistas da UAlg.

-O Desfile Académico, a 7 de maio, início às 14h30 horas, desde o Campus da Penha da UAlg até ao Largo de São Francisco;

-A atividade «FaroSénior», a 09 de maio, início às 14h, no «País das Maravilhas», visita de utentes de lares de idosos do Concelho de Faro;

-A atividade «FaroJúnior», a 10 de maio, início às 14h, no «País das Maravilhas», visita de alunos da escola primária do Concelho de Faro