Seis artistas portugueses confirmados no Eurosonic Noordeslag 2018

14 Dezembro 2017

Depois de um ano de Country Focus em 2017 em que o Eurosonic Nooderslag recebeu 23 artistas portugueses e inúmeros profissionais, a indústria nacional da música continua a marcar uma forte presença num dos maiores festivais e feiras de música a nível global, com 6 artistas confirmados.

No âmbito da integração do cluster de música WHY Portugal em duas importantes redes de music export offices ao nível europeu – a EMEE – European Music Export Exchange e a rede ETEP – European Talent Exchange Programme – foi recentemente anunciado por Nuno Saraiva, Diretor Executivo da plataforma, que a partir de 2018 seria garantida a presença de, pelo menos, três artistas nacionais convidados para cada edição do Eurosonic Noordeslag, ficando a seleção final a cargo do programador do evento, Robert Meijerink e a sua equipa.

Este ano o Eurosonic Noorderslang ultrapassa as expetativas da organização da WHY Portugal e confirma o dobro da quota mínima reservada a artistas portugueses, anunciando TT Syndicate (artista sugerido pela Antena 3), Serushiô, Diron Animal, Xinobi, Omiri e Surma como artistas confirmados na edição de 2018 deste evento. As escolhas devem-se ao crescimento e afirmação de cada projeto como um novo talento da música portuguesa com potencial de internacionalização.

O Eurosonic Noorderslag terá lugar na cidade de Groeningen, Holanda, de 17 a 20 de janeiro de 2018. O evento destaca e dá a conhecer a diversidade de talento musical a toda a Europa.

A banda portuense, TT Syndicate, apresentam-nos uma sonoridade fortemente influenciada pelo som dos anos 60, resultando numa mistura de Rhythm and Blues, Soul e Rock’n'roll. Em 2017 lançaram o seu primeiro álbum, um homónimo.

A banda portuense, Serushio, tocam blues do Delta do Mississípi, mas com influência do rock britânico. “Groove Lee”, nome do álbum lançado em 2017, foi apresentado por todo o país, inclusivamente no Vodafone Paredes de Coura e no Westway Lab.

Nascido e criado em Cazenga, Angola, Diron Animal explora géneros que vão do afro-beat ao afro-house, do hip hop ao funk, do kuduro ao coupé décalé. “Alone” é um álbum que marca esta nova etapa e foi lançado em 2017, o seu propósito é claro: invocar o animal dentro de cada um através da música de dança.

Xinobi é Bruno Cardoso, lisboeta obcecado com a música. 2017 é um ano crucial, o seu 2.º álbum “On The Quiet”, avançado pelo single “Far Away Place”, foi lançado em Março. O álbum é uma história focada no dance floor sobre a transição de muitos músicos do punk rock e skateboarding para house music e sobre como a música de dança pode ser um campo para a conscialização social. No Eurosonic apresenta-se em formato de banda, com outros elementos formando os Xinobi Live.

Omiri, de Lisboa, é acima de tudo, remix, a cultura do século XXI, ao misturar num só espectáculo práticas musicais já esquecidas, tornando-as permeáveis e acessíveis à cultura dos nossos dias, isto é, sincronizando formas e músicas da nossa tradição rural com a linguagem da cultura urbana. O seu álbum “Baile Electrónico” é o segundo na carreira do artista e foi lançado em 2017.

Surma, de Leiria, é uma artista que já atuou em alguns dos maiores festivais portugueses, passado também por salas em Espanha, França, Reino Unido, Suécia e Alemanha. Sozinha em palco, rodeia-se de inúmeros instrumentos e a sua música é uma mistura pouco usual de diferentes sonoridades eletrónicas. Em 2017 lançou “Antwerpen”, o seu álbum de estreia.

Calendário completo Eurosonic Noordeslag 2018 disponível aqui