Seattle estreia na Associação de Músicos em Faro

Publicado em 15 Maio 2018 por RUA

De 16 a 18 de maio, às 21h30, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos em Faro recebe Seattle, a nova criação de João de Brito, com interpretação de Carlos Malvarez, Cristóvão Campos, João Pedro Dantas e Lia Carvalho.

Seattle tem uma meteorologia própria, aquela gerida pela paisagem interior das personagens. A dinâmica e o ambiente tchekhoviano apontam o frio, o passar dos dias a fio, sempre iguais, e o difícil divorciar dos espaços de recordação, de convivência e de partilha: em Seattle as mãos e os corações gelam, e a chuva que se impõe é uma tempestade da alma, a mesma que habita e inspira o espírito grunge que aqui se experimenta.

​Seattle é para nós a metáfora dos sonhos, daqueles que apenas se apresentam como um lugar de memória que, afinal, nunca se habitou. A passagem do tempo e o ritmo dos dias apresentam-se como um escape paradoxal que apenas adia o confronto inevitável com a mudança. E isto somos nós, sem certezas, a praticar os 27 anos de quem já viveu e sentiu tudo, do lado de cá, o das sombras, da caverna a que chamamos casa. Perto de uma hora é a duração desta experiência cénica, sinédoque de um momento tão fugaz quanto o movimento de Kurt Cobain e companhia. “É melhor queimar de uma vez do que ir apagando aos poucos.”