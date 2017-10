Sean Riley & the Slowriders re-editam hoje “Farewell”

Publicado em 20 Outubro 2017 por RUA

Chega hoje às lojas a re-edição em CD e digital de Farewell, o primeiro disco de Sean Riley & The Slowriders originalmente editado em Outubro de 2007 pela Valentim de Carvalho. A edição-estreia em vinil chegará no próximo mês.

O formato CD inclui três temas-extra: Bring Your Boy Home e as gravações originais de Wout Straatman para Moving On e Lights Out. Em vinil, o álbum surge em duas versões: uma a preto e a outra a cor-de-laranja, com o poster da primeira digressão da banda.

Contando já com casas cheias no Faial e no Porto (este último esgotado) a tour que celebra o décimo aniversário do primeiro disco da banda continua por Aveiro, Coimbra, Leiria, Faro, Guarda e Lisboa. Em palco a banda recria o ambiente mais informal e próximo da tour original e atua o disco na íntegra, incluindo raridades que não visitam ao vivo desde 2008.