Sean Riley & the Slowriders esgotam CCB e anunciam Mazgani como convidado

A quatro dias do espectáculo de Sean Riley & The Slowriders, este Sábado, no Centro Cultural de Belém, esgotaram os bilhetes e hoje a banda anuncia Mazgani como o convidado especial.

“O Mazgani fez um percurso semelhante ao nosso, os nossos caminhos foram mais ou menos paralelos mas por uma razão ou por outra nunca se cruzaram.

É um musico e compositor que admiramos imenso, dono de um talento e sensibilidade invejáveis. Vai ser um enorme prazer e uma honra podemos finalmente contar com um amigo e convidado tão especial num concerto de Sean Riley & The Slowriders.” Afonso Rodrigues.

Este ano a banda está a preparar uma nova campanha, desta vez de concertos em sala. Espaços com uma maior dose de intimismo que proporcionam ao quarteto as condições perfeitas para os seus temas intensos e carregados de emoção.