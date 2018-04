SCROLL’ sobe ao palco do Teatro Ibérico em Lisboa

Publicado em 12 Abril 2018 por RUA

Sete atores, um palco sem cenário e a capacidade de improvisar sobre a vida, o tudo e o nada. Assim é o Scroll.

Depois de ter sido apresentado em Faro e Loulé, a mais recente produção da ArQuente sobe ao palco do Teatro Ibérico, em Lisboa, dias 13 e 14 de abril, às 21h30.

Inusitado e arriscado, Scroll é um espetáculo que se aventura pelos territórios da performance e do happening, “quebrando” fronteiras, limites e ideias instaladas, que levam o público a entrar no mundo dos outros mas simultaneamente no seu.

“Muitas vezes damos por nós a fazer scroll no computador. Passa-nos o tempo por entre as mãos, somos voyeurs de vidas alheias, das últimas novidades, de frivolidades.”, refere a ArQuente.

Em Scroll o momento é quem dita as regras e tudo nasce ali, desde a trama, passando pelas luzes, até à música… nada está programado e a única rede é a forte relação que os atores têm entre si, criada ao longo de meses de ensaios. Atores e público estão sentados numa roda de cadeiras e é aí que se desenrola toda a cena, num ambiente informal e intimista.

A direção do espetáculo é da responsabilidade de Gil Silva, com Teresa Silva no apoio à direção. O desenho de luz é assinado por Jorge Pereira e a sonoplastia cabe a Cláudio Felisberto, com interpretações de Alejandra Rodrigues, Ana Nunes, Armando Batista, Fúlvia Almeida, Henrique Prudêncio, Milai Miu e Tatá Regala.

A performance tem a duração aproximada de 60 minutos, dirige-se a maiores de 16 anos (sendo a lotação limitada a 60 pessoas).