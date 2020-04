“Science 4 COVID-19” promove iniciativas da comunidade científica portuguesa

Publicado em 04 Abril 2020 por RUA FM

O portal “Science 4 COVID-19” foi lançado esta sexta-feira, dia 3 de abril, pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB), em parceria com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, autoridades de saúde e instituições de investigação científica, públicas e privadas.

Trata-se de um portal que reúne ideias, publicações e ações em curso, identificação da capacidade instalada disponível e grupos de investigação, disponibilizando meios de trabalho colaborativo online sobre estes elementos, bem como mecanismos de comunicação direta entre os utilizadores com o objetivo de promover a interação e colaboração entre todos.

As ideias, ações e publicações submetidas são previamente validadas por uma Comissão de Validação Técnica e Científica constituída por Catarina Oliveira (Presidente do Conselho Diretivo da AICIB), Patrícia Calado (Vogal do Conselho Diretivo da AICIB), Cristina Abreu Santos (Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Ricardo Jorge) e Nuno Feixa Rodrigues (Vogal do Conselho Diretivo da FCT), recorrendo sempre que necessário a entidades de reconhecido mérito cientifico e profissional para apoio à análise e enquadramento das iniciativas submetidas nas diversas áreas específicas de aplicação.

O “Science 4 COVID-19” compila recursos disponíveis para utilização em projetos e atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D) que visem o combate ao novo coronavírus (COVID-19) em linha com o Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença da Direção Geral da Saúde (DGS), bem como com as estratégias de outras autoridades europeias e internacionais de saúde.

O portal agrupa um largo espetro de iniciativas da comunidade científica portuguesa, que vão desde ações de caráter social e solidário, como a identificação e disponibilização aos profissionais de saúde de material de proteção individual; passando pelas engenharias, como a adaptação, desenvolvimento e fabrico de diversos modelos de ventiladores; à área clínica e biomédica, como novos protocolos de rastreamento do coronavírus; até à comunicação, como a criação de materiais informativos e educativos sobre o Coronavirus para divulgar nos PALOP.

Estamos perante uma iniciativa, como afirma o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no artigo em anexo, “para dar resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, assim como para alavancar novas atividades económicas de base tecnológica em Portugal”. Para tal o Ministro Manuel Heitor reforça que “importa mobilizar investigadores e as suas instituições com a capacidade necessária para concretizar efetivamente os esforços em curso, assim como mobilizar outros institutos científicos e tecnológicos nacionais, empresas e técnicos de saúde para garantir a implementação efetiva das várias ações”.