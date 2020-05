“Scianema Goes Online” leva a casa cinema dedicado aos oceanos

Publicado em 07 Maio 2020 por RUA FM

Sexta-feira, 8 de maio, tem inicio o ciclo “Scianema Goes Online”.

O Scianema – um festival de cinema dedicado à conservação dos oceanos tem pela primeira vez um formato diferente e acontece on-line de sexta-feira, 8 de maio a quinta-feira, 28 de maio.

Esta edição é realizada uma vez por semana no ZOOM entre 17 e 19h (hora portuguesa) e consiste em 4 sessões, cada uma dedicada a um tópico diferente.

Tal como nas sessões do Scianema Festival, estas começam com a exibição dos documentários, à qual se segue uma sessão de perguntas e respostas com painel de especialistas e convidados.

Esta edição do Scianema Goes Onlne não substitui de todo a edição normal do Scianema Festival. A 5ª edição do Scianema que estava prevista acontecer em março, continua adiada sem data definida, mas espera-se que ainda seja possível realizá-la durante este ano.

As sessões do Scianema Goes Online são em inglês e a participação é gratuita, mas com inscrição obrigatória para cada sessão, após a qual serão enviadas as instruções de participação para o email.

A inscrição para a primeira sessão de dia 8 de maio pode ser feita através do formulário disponível aqui.

Na sexta-feira, 8 de maio, o festival começa com o filme ‘The End of the Line’ (2009), de Rupert Murray, sobre os efeitos devastadores da sobrepesca. A exibição é seguida de uma discussão sobre a situação da pesca 10 anos depois, com Gonçalo Carvalho, especialista em políticas de pesca.

Na quinta-feira, 14 de maio, continua com um novo tópico: alterações climáticas. Nesta sessão,é apresentado o documentário ” Sea of Life ” (2016), de Julia Barnes.

A sessão seguinte acontece na quinta-feira, 21 de maio, com o documentário “The Story of Plastic”(2019), de Deia Schlosberg, seguido de uma discussão com o Movimento Break Free From Plastic sobre o impacto dos plásticos nos nossos oceanos e ações que podemos tomar para combater o problema.

A sessão final acontece na quinta-feira, 28 de maio, com o tema da perda de biodiversidade e extinções, com um filme ainda a definir.

Mais informações sobre Scianema Goes Online na página de facebook do Scianema, no evento e/ou no site Scianema.