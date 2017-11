São Brás de Alportel recebe Marcha/Corrida inserida no calendário regional

Publicado em 16 Novembro 2017 por RUA

A Marcha/Corrida de São Brás de Alportel realiza-se no próximo dia 19, domingo. Uma proposta desportiva para um fim de semana com saúde e boa disposição.

Tendo como ponto de encontro o Polidesportivo Municipal, às 09h45, o percurso parte à descoberta dos aromas campestres que invadem os bons ares de São Brás de Alportel num outono soalheiro e que anseia pela chegada das primeiras chuvas.

Esta edição da Marcha/Corrida em São Brás de Alportel apresenta dois trajetos distintos: um de 5 quilómetros e outro de 12 quilómetros de dificuldade média, desafiando centenas de participantes, de toda a região do Algarve, a descobrir a riqueza patrimonial, cultural e natural do território são-brasense.

Os circuitos definidos pela organização conduzem os participantes, passo a passo, por percursos misto onde as zonas rurais contracenam com as zonas urbanos ao encontro de elementos do património rural que salpicam a paisagem, antigos moinhos de ventos, ar puro perfumado, num percurso pelo barrocal são-brasense.

A Marcha Corrida é uma iniciativa do Instituto Português do Desporto e da Juventude, organizada a nível local pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel com o intuito de promover a prática desportiva para todas as idades, bem como mostrar a diversidade de paisagens e potencialidades existentes no concelho e está inserida no calendário regional de marchas e corridas.Notas:

- A organização relembra a necessidade de inscrição através de e-mail: desporto@cm-sbras.pt ou no próprio dia no local, para efeitos de seguro, garantindo assim a salvaguarda dos participantes em caso de acidente.

- Local e Hora de Concentração – Polidesportivo Municipal em São Brás de Alportel pelas 9h30.

Coordenadas GPS

Lon: -7.88524657

Lat: 37.15759749)

- Grau de dificuldade: Moderado