“Sangue” é o terceiro vídeo extraído dos concertos de Sam The Kid nos Coliseus

Publicado em 23 Março 2021 por RUA FM

Corria o ano de 2019 e os Coliseus de Lisboa e Porto receberam duas das noites mais memoráveis da música nacional dos últimos anos, quando Sam The Kid, Orelha Negra e Orquestra subiram a palco para passar em revista, parte da carreira do rapper de Chelas. Desde então, Samuel Mira tem vindo a publicar alguns pedaços de memória desses dois concertos. Primeiro “Retrospetiva de um amor profundo”, depois “Hereditário”, agora sai “Sangue”, música muito especial e emotiva, já que conta com a participação do avô de Sam The Kid.

Estas partilhas, para além de celebrar estes momentos únicos e de proporcionar aos que não conseguiram estar presentes, uma ideia do que aconteceu, servem também para preparar uma nova Tour, onde Sam The Kid, os amigos de sempre, Orelha Negra e Orquestra irão percorrer o país com este espetáculo, não deixando ninguém de parte.

Por agora, enquanto o mundo não retoma a sua vida normal, apenas resta viver da memória e aguardar por dias melhores. O vídeo de “Sangue” já está disponível no Canal de Youtube TV Chelas e pode ser visto, aqui