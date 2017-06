Sandy Kilpatrick ao vivo em Sagres

Publicado em 13 Junho 2017 por RUA

Sandy Kilpatrick apresenta no próximo dia 17 de junho, pelas 18h30, o seu novo disco “Confessions From the South” ao vivo em Sagres, acompanhado pela The Origins Band que participou na gravação do disco e acompanha o artista escocês nos espetáculos ao vivo.

O concerto promovido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo irá realizar-se no Forte do Beliche, um dos locais que mais inspirou o artista residente em Portugal. A sessão inclui também uma visita ao Farol de São Vicente para se assistir ao pôr-do-sol.

A música “Whispering Wind”, primeiro single de avanço deste disco, é uma homenagem à ponta mais ocidental da Europa e pode ser visto e ouvido neste link: http://bit.ly/2qMz6SB.

Sandy Kilpatrick considera este concerto no Forte do Beliche como uma das referências da digressão de “Confessions from The South” em Portugal devido à “sublime localização, que representa as cores e a estética deste novo projeto, a união entre a natureza, música e pessoas numa celebração daquilo que é mais belo na vida”.

Entrada livre.