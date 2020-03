SandCity reabre com Cinema Fantástico a 6 de março

Publicado em 04 Março 2020 por RUA FM

A SandCity, o maior parque temático de escultura em areia do mundo, reabre na próxima sexta-feira, dia 6 de março, em Lagoa no Algarve, com 55 mil toneladas de areia esculpidas em cenas de vários países e do cinema fantástico.

Além das 55 mil toneladas esculpidas sob o tema “A Volta ao Mundo” foi acrescentada mais areia à exposição que este ano apresenta uma zona dedicada ao cinema fantástico com cenas da saga Harry Potter, Guerra das Estrelas, Avatar e personagens dos Vingadores da Marvel como o Homem Aranha ou o Capitão América a quem se vão juntar, durante as próximas semanas novos super-heróis.

Algumas das peças esculpidas o ano passado foram restauradas e reconstruídas com muita paciência, sendo enriquecidas com novos elementos a representar a arquitetura, a cultura, a fauna e a flora dos cinco continentes.

Esta “cidade de areia” foi esculpida por cerca de 60 artistas de várias nacionalidades, muitos deles considerados entre os melhores neste tipo de escultura, que deram forma a mais de 80 cenas distintas numa área de cerca de seis hectares.

Cristiano Ronaldo ao lado de Fernando Pessoa e da Torre de Belém, o Papa Francisco a andar de Vespa, as viagens de Gulliver, a Torre Eiffel, a Rainha Isabel II a tomar chá ao lado do Big Ben, frades belgas a produzir cerveja ou o parque africano do Serengueti são algumas das cenas que podem ser vistas, bem como a reprodução de obras de arte contemporânea, da vida marinha e de personagens do imaginário infantil.

A dimensão de algumas peças, que chegam a atingir vários metros de altura, surpreende nesta exposição, bem como a escala de reprodução de algumas figuras e, se por um lado, podemos ver a Mesquita Azul de Istambul reproduzida fielmente em poucos metros quadrados, por outro existem esculpidos em areia formigas e caracóis gigantes.

Além da mega-exposição de escultura, a SandCity oferece aos visitantes atividades de escultura em areia, visitas guiadas e performances artísticas, além do recinto dispor de zonas de lazer e de restauração.

Este ano, a SandCity vai ainda ter um Mini Bus que fará serviços de pick up nos concelhos de Albufeira, Silves, Lagoa e Portimão, de forma a facilitar a todos os turistas e residentes do Algarve o acesso a esta exposição única no mundo.

A SandCity, situada entre a rotunda principal de Lagoa e a rotunda de Porches, estará aberta ao público todos os dias entre as 10:00 e as 19:00h até 31 de maio, passando, a partir de então, a encerrar mais tarde, mostrando, assim, as esculturas em areia de noite, quando são iluminadas por jogos de luzes. A exposição poderá ser visitada até 30 de dezembro.