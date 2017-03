SandCity FIESA abre a 1 de abril

Publicado em 29 Março 2017 por RUA

A SandCity, celebrando 15 anos do FIESA, o Festival Internacional de Esculturas em Areia, abre no próximo sábado, 1 de abril, em Pêra, no Algarve, apresentando 45 mil toneladas de areia esculpidas em peças surpreendentes.

O FIESA abre integrado num novo conceito de “cidade de areia” em que os visitantes podem desfrutar de novas experiências durante a vista à exposição, como realizar workshps de várias artes, assistir a espetáculos num palco de areia de 360º, fazer visitas guiadas ou relaxar num spa de icteoterapia.

A exposição deste ano faz um tributo às 7Artes e muitas outras formas de expressão artística, apresentado um conjunto interligado de mais de 80 cenas que ilustram o teatro, a dança, a música, a literatura, a arquitetura, a pintura, a escultura, o cinema, a banda desenhada, a fotografia, a televisão, o design, o artesanato e a gastronomia.

O FIESA, produzido pela empresa Prosandart, é reconhecido como o maior evento do género pela dimensão de algumas esculturas e pela quantidade de areia que é esculpida por alguns dos melhores artistas desta forma de arte.

Na exposição deste ano foram esculpidas, entre muitas outras cenas e personagens, quadros de Picasso, Dali e parte dum afresco de Miguel Ângelo em três dimensões, cenas de filmes, heróis da animação infantil e da música, bem como o cineasta Manuel de Oliveira e o escritor José Saramago.

A SandCity estará aberta ao público até 31 de outubro, podendo ser visitada de dia e de noite, quando as esculturas são iluminadas por jogos de luzes e são propostas outras atividades.

A inauguração desta nova “cidade de areia” acontece a 31 de Março e conta com a presença do Presidente da RTA, Desidério Silva, entre muitos outros representantes de entidades algarvias, da cultura e do turismo, e membros da imprensa num evento de charme, que decorre entre as 16:00 e as 20:00h e inclui uma visita guiada à nova exposição, a exibição de um filme e uma demonstração de escultura em areia em que um artista vai esculpir um cozinheiro perante os convidados.