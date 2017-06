Samuel Úria e Três por Cento no Festival do Crato

Publicado em 12 Junho 2017 por RUA

Samuel Úria, cantautor de uma geração, comunicador exímio, lançou em 2016 “carga de ombro”, o disco que volta a provar toda a sua maturidade artística e musical e considerado por muitos como um dos melhores discos portugueses do ano.

Os Três por Cento são uma banda de rock lisboeta que lançou em abril deste ano “território desconhecido”, o seu terceiro disco de originais, que contou com a produção de flak (rádio macau, micro audio waves).

Estas são as novas confirmações no cartaz do festival do crato 2017, a juntar aos artistas John Newman, Seu Jorge, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Diogo Piçarra, David Fonseca, Bezegol, Matias Damásio, Mundo Segundo & Sam The Kid, Piruka, Pedro Moutinho e Eagles of Death Metal, já anunciados.

O Festival do Crato vai decorrer na histórica vila alentejana de 23 a 26 de agosto sendo o dia 21 de agosto dedicado à habitual recepção ao campista e o dia 22 de agosto – mais uma novidade na edição deste ano – como dia extra.

A zona de campismo ocasional vai abrir no sábado,19 de agosto, a partir das 10h00 e encerra a 27 de agosto.