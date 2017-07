Samuel Rama traz “Passagens” à Galeria Trem

Publicado em 05 Julho 2017 por RUA

Inaugura no dia 7 de julho a exposição “Passagens” de Samuel Rama, na Galeria Trem, em Faro. A inauguração, que conta com a presença do autor, tem lugar às 18h30.

A exposição está patente até a dia 22 de setembro e pode ser visitada no horário de Verão da Galeria, de terça-feira a sábado, entre as 12h30 e as 19h00.

Sobre o Autor:

Samuel Rama é licenciado em Artes Plásticas, pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (IPL), onde é docente desde 2003. Doutorado em Artes Visuais e Intermédia pela Universidade Politécnica de Valência. Colaborador em diversos seminários e publicações no âmbito do projeto de investigação em Filosofia e Arquitetura da Paisagem F.L.U.L. Artista e professor, a sua atividade incide sobre a pesquisa da relação entre os meios do desenho, escultura e fotografia com as noções de paisagem. De entre as suas exposições individuais destacam-se: Habitar a Penumbra (2005), Módulo – Centro Difusor de Arte, Oporto; MAGMA (2008), Galeria 111 – Lisboa e Porto, SCANNING (2010) Arquivo Fotográfico de Lisboa; MEGAPARSECS (2012) Teatro da Politécnica, Lisboa. Das suas exposições coletivas destacam-se: 49ème Salon Eropéen des Jeunes Créateures (2004) Montrouge, Mosteiro de Sant Cugat del Vallès, Barcelona; Museu Amadeu Souza-Cardoso, Amarante; 7 Artistas ao 10.º mês (2005), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; London Pilot 2, Londres (2005) e Da Outra Margem do Atlântico, Centro de Arte Hélio Oiticica, Rio de Janeiro, Brasil (2010); Drawing Now - le Salon du Dessin Contemporain, Carreau du Temple, Paris (2017). Finalista nos prémios: IV International Expanded Painting Prize (2007), Museo de Bellas Artes de Castellón, Espanha e na X Mostra Internacional UNION FENOSA (2008), Museo de Arte Contemporâneo União Fenosa, Coruña, Espanha. Está representado nas coleções do MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Bartolomeu Cid dos Santos, Novo Banco, Fundação Bienal Cerveira, MAR (Museu de Arte do RIO, Rio de Janeiro, Brasil), Américo Marques dos Santos, Manuel de Brito, PLMJ, etc… Artista representado pela Galeria 111