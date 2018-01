Sampha confirmado no NOS Alive’18

Publicado em 25 Janeiro 2018 por RUA FM

O cantor e compositor britânico Sampha é a mais recente confirmação para o NOS Alive’18. O artista sensação traz ritmos de R&B com fusão electrónica ao passeio marítimo de Algés, dia 12 de julho, no Palco Sagres, juntando-se aos já anunciados Khalid, Friendly Fires e Wolf Alice.

Conhecido pelas várias colaborações com grandes nomes como SBTRKT, The XX, Jessie Ware, Drake, Kanye West, entre outros, Sampha aventurou-se num percurso a solo com o álbum “Process”, lançado em 2017.

Aplaudido com este álbum de estreia, arrecadou os prémios “Album of the Year” nos Worldwide Awards e o o Mercury Prize, que distingue todos os anos o melhor álbum produzido e editado no mercado britânico. O músico conta ainda com a nomeação para os Brit Awards 2018, na categoria “British Breakthrough Act”, o vencedor será anunciado no próximo mês de fevereiro.

A voz característica de Sampha promete arrebatar os fãs no próximo dia 12 de julho, com um concerto que se espera excecional.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.

​O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

​Cartaz já anunciado: Alice in Chains, At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Chvrches, Eels, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Jack White, Khalid, Mallu Magalhães, Marmozets, Minta & The Brook Trout, MGMT, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, Sampha, Snow Patrol, Surma, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club, Wolf Alice e Yo La Tengo.