“Samba Sem Fronteiras” no Hostel 1878

Publicado em 09 Junho 2017 por RUA

A produtora Caribe Ibérico e o Hostel 1878 convidam o grupo “Samba Sem Fronteiras” para um concerto muito especial em Faro no dia 17 de Junho (18:30), no dia antes da sua participação no Festival Pé na Terra (Fuseta). Apareçam no maravilhoso terraço da Rua Serpa Pinto 29, em Faro!

“A roda de samba Samba Sem Fronteiras nasceu da iniciativa de alguns brasileiros, residentes em Portugal, que sentiam falta de encontrar o samba de raiz, feito por quem gosta e para quem aprecia. O samba que pode se encontrar numa esquina qualquer, mas que não está em qualquer esquina; que valoriza a tradição e os grandes poetas dessa música popular brasileira, tão marginalizada em seus primórdios – assim como toda e qualquer manifestação cultural de origem negra – mas que, aos poucos, foi ganhando seu espaço sem deixar sua essência de lado: a alegria, a triste poesia, o protesto.

Assim, o Samba Sem Fronteiras acontece para valorizar o samba de raiz, sem deixar de lado produções mais contemporâneas feitas com atenção e respeito – afinal, como diria Paulinho da Viola, somos “sem preconceito, sem mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar”. Mas fazemos como o velho marinheiro, e durante o nevoeiro levamos o barco devagar, sem deixar de escrever os nossos próprios sambinhas…