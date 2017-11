Salvador Sobral confirmado como um dos grandes vencedores dos prémios EBBA 2018

Publicado em 21 Novembro 2017 por RUA

Salvador Sobral é confirmado como um dos vencedores dos European Border Breakers Award 2018, um prémio a nível europeu para artistas emergentes e que têm conhecido um excepcional nível de sucesso na Europa.

Em 2017, Salvador Sobral alcançou uma vitória recordista na competição Eurovisiva, e a primeira vitória de sempre de Portugal no Festival, com a balada “Amar Pelos Dois”, escrita e composta por Luísa Sobral, sua irmã. Em 2016 o cantor já havia lançado o seu álbum de estreia, “Excuse Me”, que o afirma como um talentoso escritor e compositor.

Sendo os prémios EBBA atribuídos a artistas, nacionais de um dos países participantes no programa da UE “Europa Criativa”, que atingem um nível de sucesso internacional à escala europeia no período entre 1 de agosto 2016 e 31 de julho de 2017, o percurso de Salvador Sobral destacou-se de forma clara para a organização que atribui estes prémios.

Os EBBA

Os prémios EBBA celebram os novos artistas e os que se estabelecem além fronteiras, os que criam a música de hoje e do amanhã. De Dua Lipa (UK) a Alan Walker (Noruega), os vencedores dos EBBA representam alguns dos talentos que mais se destacaram recentemente na cena da música europeia.

A lista de vencedores inclui nomes como: Adele, Christine & the Queens, Stromae, Gabriel Rios, Hozier, Of Monsters and Men, Mumford & Sons, Aurora, Disclosure, John Newman, C2C, Tokio Hotel, The Script, Years and Years, Robin Schulz, Carnival Youth, MØ e Selah Sue.

Portugal já esteve representado na lista de vencedores dos prémios EBBA em 2010 com Buraka Som Sistema e em 2013 com Amor Electro, ambos distinguidos com o mesmo prémio que Salvador Sobral.

É cada vez mais claro que a Música Move a Europa (Music Moves Europe). Os EBBA são uma das formas de celebração da música contemporânea e popular europeia, que conecta artistas à indústria e aos fãs.