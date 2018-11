Salto apresentam novo álbum no Lux em Lisboa

Publicado em 31 Outubro 2018 por RUA

Os Salto apresentam ao vivo o novo disco “Férias em Família” no próximo dia 6 de dezembro no Lux, em Lisboa, e depois a 2 de fevereiro na Casa da Música no Porto.

O novo disco de originais foi editado a 26 de outubro e conta com 9 temas, dos quais os singles “Rio Seco” e “Teorias“.

Nestes concertos os Salto vão celebrar uma nova era que traz consigo uma mudança de sonoridade e uma inevitável maturação. Além das canções do novo disco, a banda recupera algumas das canções mais marcantes dos trabalhos anteriores “Salto” e “Passeio das Virtudes”.

Este espetáculo celebra exatamente os sonhos dos Salto que, como na capa do seu novo disco se materializam numa bola de sabão. Aqui imortalizam-se nos palcos do Lux e da Casa da Música, em dois espetáculos que prometem ser memoráveis e marcantes na carreira da banda.

Os bilhetes para o espetáculo no Lux em Lisboa e na Casa da Música no Porto estão à venda a partir de dia 1 de novembro em todos os locais habituais.

Sobre o disco:

Após terem apresentado o primeiro e segundo single, ‘Rio Seco’ e ‘Teorias’, ficou claro que Luís Montenegro, Gui Tomé Ribeiro, Tito Romão e Filipe Louro estão prontos para explorar o seu lado mais introspectivo. Uma maturidade que surge àqueles que deixam de ter pressa de crescer e, com isso, mostram o quanto cresceram.

Editado a 26 de outubro, este disco mostra que existe coerência no ritmo deste rio que foi desaguar num trabalho com texturas orgânicas, sonoridades quentes, camadas de guitarra clássica, mais detalhes de percussão, sintetizadores dreamy que não se impõem e, pela primeira vez num disco de Salto, arranjos de cordas, tocadas por Tito Romão. Não serão muitas as bandas onde o baterista troca as baquetas por um arco de violoncelos.

Estas nove faixas contemplativas foram gravadas e produzidas entre Maia e Marvila.