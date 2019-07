Salir no Tempo: Rei D. Dinis e Rainha Santa Isabel em destaque em mais uma recriação histórica no interior algarvio

Publicado em 15 Julho 2019 por RUA

Durante três dias, 19, 20 e 21 de julho, o núcleo urbano da vila de Salir irá recriar e convidar a experienciar momentos importantes que marcaram a História de Portugal. O Salir no Tempo propõe uma viagem no tempo e no espaço e, desta vez, o reinado de D. Dinis vai estar em destaque neste regresso ao passado.

O conceito desta iniciativa baseia-se na ideia de transformar todo este espaço do interior algarvio e nele projetar elementos vivos dessa época longínqua, onde a caracterização de atores e performers e a decoração do recinto ajudam a transportar-nos para o quotidiano de então e a “viver” alguns acontecimentos que ficaram na História de Portugal.

Assim, irá recriar-se historicamente a vida no período posterior à conquista do Algarve por D. Afonso III, pai de D. Dinis, numa altura em que existia uma convivência entre religiões e muitos muçulmanos se converteram ao cristianismo e continuaram a viver no território português.

Dinis, um dos monarcas que mais influenciou a História de Portugal, teve um papel preponderante, desde logo, com assinatura do Tratado de Alcanizes que definiu a fronteira política mais antiga e estável da Europa, mas também pela afirmação do poder régio, pela consolidação e defesa da fronteira e povoamento e dinamização da economia. É à volta desta personagem tão importante, tal como a da Rainha Santa Isabel, sua esposa e figura muito amada pelos portugueses, que irão versar as várias iniciativas previstas: recriações, artes performativas, rábulas e estórias, animação itinerante, música e dança.

Neste âmbito, serão recriados momentos como o Tratado de Badajoz e Tratado de Alcanizes, a rota de Santiago e o agasalho aos peregrinos ou um momento dedicado aos 3 credos e às 3 culturas, nomeadamente uma “ketuba” (cerimónia matrimonial sefardita).

Com o objetivo de ilustrar a História de forma viva, o recinto contará com áreas temáticas, nomeadamente a Praça dos Ofícios, a Rua dos Tendeiros, o Mercado dos Infantes e Petizes, o Torneio de Armas a Cavalo, entre outros.

O Salir no Tempo integra, igualmente, como uma das suas principais atividades, um mercado medieval ao ar livre, baseado em produtos e ofícios deste período histórico. Esta é muita mais que uma feira medieval, procurando em diversos apontamentos, ser uma fiel recriadora do ambiente da época. Contando com dezenas de artesãos da região, mas também vindos de outras partes do país e mesmo internacionais, o mercado divide-se em duas grandes áreas: artesanato muçulmano e artesanato de base local.

A gastronomia, a animação, performances musicais e teatrais que visam a contextualização histórica e a criação de um ambiente de época, a dança do ventre, os cuspidores de fogo, as artes de falcoaria e a representação de diversas personagens pretendem marcar a experiência do visitante e proporcionar momentos de interação lúdica.

As portas abrem às 19h00, na sexta-feira e no sábado, e às 18h00 no domingo. Os bilhetes têm um preço de 3 euros (1 dia) e 5 euros (3 dias). Há ainda a possibilidade de aluguer de um fato da época no local.

Refira-se que os objetivos desta iniciativa passam por promover o desenvolvimento cultural do Concelho de Loulé, pela valorização do seu património histórico material e imaterial, contribuindo também para a dinamização desta zona do interior, marcada pelo acentuado envelhecimento populacional e decréscimo demográfico ao longo dos anos.