“Salir do Tempo” faz viagem ao reinado de D. Afonso III

Publicado em 12 Julho 2017 por RUA

De 21 a 23 de julho, a vila de Salir, no interior do Concelho de Loulé, revive a período histórico da Conquista do Algarve aos Mouros, em mais uma edição do “Salir do Tempo”. Este ano, o Rei D. Afonso III será a figura em destaque neste evento que alia a recriação histórica, a um festival de artes medievais e mercado medieval.

Ao longo de três dias são várias as propostas que irão transportar os visitantes para uma época longínqua, marcante para o que é hoje Portugal e o seu território.

O programa irá integrar cortejos históricos, torneios de armas a cavalo, concertos de música árabe, recriações teatrais, gastronomia da época, mercado com venda de produtos locais e árabes, animação itinerante, rábulas e estórias, exposições e muito mais para vivenciar num recinto decorado de acordo com a época. Em permanente interação com o público, dezenas de performers darão uma visão da estratificação da população durante a Reconquista, onde ao monarca se juntam também cavaleiros, escudeiros, gente do povo, do clero e da nobreza, damas de “boa e má fama”, bailarinas da dança do ventre, trovadores, bobos ou malabaristas.

É durante o reinado de D. Afonso III que se situa este “momento-charneira” do Portugal medieval e no qual Salir constituiu um ponto estratégico. O Castelo de Salir deverá ter sido construído durante a ocupação Almóada, no Século XII, e terá sido o local escolhido por D. Paio Peres Correia para esperar por D. Afonso III, para juntos desencadearem a conquista do Algarve aos mouros, tornando-se então uma praça-forte em que o Castelo de “Selir” (designação Árabe) deteve um papel privilegiado. No que se supõe, foi este incendiado e reconstruído por duas vezes, restando, apenas, ruínas das suas muralhas.

Filho de D. Afonso II e de D. Urraca, D. Afonso III deixou a sua marca na conquista definitiva do Algarve. Procurou ainda recompor o reino, repovoando-o, fundando novas povoações e estimulando as suas bases económicas.

As portas do “Salir do Tempo” abrem diariamente às 19h00.

O preço das entradas é de 3€ (Bilhete Diário) e 5€ (Bilhete Festival).