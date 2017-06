Sagres recebe mais um Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza

Publicado em 23 Junho 2017 por RUA

Sagres, no concelho de Vila do Bispo, recebe de 4 a 8 de outubro, mais uma edição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza.Este ano o cartaz dá destaque ao chasco-cinzento, uma espécie facilmente observada durante o período de migração em Sagres.

Segundo a Câmara de Vila do Bispo, vão ser cinco dias dedicados à Natureza de Sagres e arredores, com atividades de observação de aves, passeios para conhecer a flora e a geologia local, passeios no mar para observar mamíferos marinhos, iniciativas para crianças.

Do programa, a organização destaca saídas de campo, de barco, a anilhagem de aves, mini-cursos, exposições, monitorização de aves planadoras, palestras e fotografia.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Vila do Bispo e tem como co-promotores a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a associação ambientalista Almargem.