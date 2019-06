Publicado em 19 Junho 2019 por RUA

Quinta-feira, 27 de junho, Silves recebe mais uma sessão das Sunset Secrets – Quintas do Castelo.

Desta vez o som que se ouve é o da Orquestra de Jazz do Algarve.

Para além dos apontamentos musicais, há ainda massagem, momentos de dança oriental e com fogo com Mónica Pereira.

Gastronomia e produtos da terra também marcam presença nestes finais de dia.

Sunset Secrets – Quintas do Castelo, com Orquestra de Jazz do Algarve, quinta-feira, 27 de junho, às 17h00 no Castelo de Silves.