Ruínas de Milreu acolhem “Unforeseeable” de Pedro Cabral Santo

Publicado em 17 Fevereiro 2017 por RUA

O CIAC, em parceria com a Direção Regional de Cultura do Algarve, promove a exposição Unforeseeable de Pedro Cabral Santo na casa Rural das Ruínas Romanas de Milreu, em Estoi, Faro. Esta exposição insere-se na programação desenvolvida, em conjunto, pelas duas instituições, com o objetivo de dinamizar a interação entre as comunidades académica e local, estimulando diálogos entre arte e património cultural da região.

A exposição Unforeseeable faz parte de um tríptico iniciado com Unconditionally (Colégio das Artes, 2014) e Absolutely (Galeria VFP, 2015). Nesta mostra, Pedro Cabral Santo desenvolveu um complexo dispositivo, onde envolve inúmeros meios e técnicas que, no seu conjunto, procuram envolver o espectador num ambiente que pretende explorar e abordar o papel dos artistas, e da arte, em torno de problemas, e acontecimentos genéricos, vigorados e ancorados nas nossas sociedades ditas contemporâneas – fenómenos político-sociais relevantes e imprevisíveis relacionados com a incessante disseminação de múltiplas e diferentes linguagens que constituem a essência do nosso mundo contemporâneo, e que se manifestam formalmente por entre a essência pictórica, escultórica e instalatória.

Unforeseeable inaugura a 17 de fevereiro, às 18h, e está patente até dia 19 de maio.

Mais informações em www.ciac.pt ou através do email secretaria.ualg@ciac.pt