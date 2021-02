Rua Bento de Jesus Caraça em Montenegro com obras de requalificação

Publicado em 23 Fevereiro 2021 por RUA FM

No dia 18 de fevereiro, teve início o arranque da empreitada de “Requalificação da Rua Bento Jesus Caraça e Rotunda, no Montenegro”, após assinatura de contrato com a empresa José de Sousa Barra & Filhos, Lda., no passado dia 15 de janeiro.

Esta significativa obra de melhoria da rede viária do concelho consiste num conjunto de melhorias ao nível das condições de acessibilidade rodoviária e pedonal.

A intervenção tem valor total de 506.978,81 euros e, se tudo correr dentro da normalidade, deverá estar concluída durante o mês de Agosto.

A obra será efetuada em duas fases e começará com a execução de rede pluvial. Numa segunda fase será efetuada a remoção e reposição de pavimentos, a rede de iluminação pública e telecomunicações.

O Município de Faro dá assim seguimento ao esforço realizado para melhorar o espaço público do concelho, patente num conjunto de intervenções que vêm sendo lançadas no âmbito do programa municipal “Faro Requalifica”.

No que diz respeito a Montenegro, vale a pena recordar que a Câmara Municipal aprovou na passada sexta-feira a primeira revisão do orçamento municipal para 2021, o que possibilitará entre muitos investimentos, o lançamento da requalificação de outra artéria fundamental na freguesia – no caso, a Rua Dr. Egas Moniz cujo orçamento ascende a 781 mil euros.

A execução destas empreitadas obriga a alguns constrangimentos, como alterações de trânsito ou encerramento de troços ao trânsito automóvel (ver edital 59/2021 em anexo). Em face destes transtornos, a autarquia solicita a compreensão dos automobilistas e recomenda a estrita observância da sinalética afixada e das indicações fornecidas no local.