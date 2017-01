Rua 80 celebra 6 anos de emissões

Publicado em 13 Janeiro 2017 por RUA

Faz hoje 6 anos que da RUA FM, nasceu uma outra rua… a RUA 80.

Desde a sua génese, a Rua 80, programa de Nuno Silva, tem procurado “oferecer” aos seus ouvintes, memórias musicais e outras histórias sobre os anos 80. Tem sido sempre assim em mais de 313 emissões.

Podes escutar o programa às quintas-feiras, entre as 20h e as 21h, nos 102.7 ou em www.rua.pt, com repetição garantida nas madrugadas de segunda-feira às 2 da manhã.

O podcast da Rua 80 fica também disponível em http://www.facebook.com/Rua80/

Parabéns Rua 80.