Royal Blood são a nova confirmação do NOS Alive

Publicado em 01 Março 2017 por RUA

Royal Blood, a banda de rock n’ roll que conquistou as bocas do mundo em 2014 com o lançamento do primeiro álbum de estúdio, vai marcar presença na 11.ª edição do NOS Alive. A dupla sobe ao Palco Heineken dia 06 de julho para apresentar o novo longa duração, que de acordo com a dupla será editado este ano, em data a revelar.

Após o sucesso da estreia da banda de Brighton, com o lançamento do disco homónimo, que conquistou os tops das tabelas mundiais, os Royal Blood aguçaram a curiosidade de todos e as apostas sobre o segundo registo de originais já são altas. Para dar a conhecer a edição do novo trabalho o grupo lançou nas redes sociais um teaser que pode ser visto aqui.

O duo de rock n’ roll, composto pelo cantor e baixista Mike Kerr e pelo baterista Ben Thatcher, junta-se dia 06 de julho ao cartaz com os já anunciados The Weeknd, The xx, Phoenix, Alt-J, Ryan Adams, Rhye, Blossoms e Glass Animals.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.

Artistas já confirmados: Alt-J, Blossoms, Cage The Elephant, Depeche Mode, Foo Fighters, Glass Animals, Imagine Dragons, Kodaline, Parov Stelar, Phoenix, Ryan Adams, Rhye, Savages, Spoon, The Kills, The Weeknd, The xx, Wild Beasts e Warpaint.