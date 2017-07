Roteiro “Cidadania e Portugal” promove o debate na região de Coimbra, Baixo Alentejo, Alentejo Central e Algarve

Publicado em 21 Julho 2017 por RUA

O Roteiro Cidadania em Portugal vai estar, entre os dias 24 e 28 de julho, na região de Coimbra, Baixo Alentejo, Alentejo Central e Algarve, com um programa de atividades sobre questões como Igualdade de Género, Luta Contra a Pobreza e Exclusão Social, Ambiente e Bem-Estar, Cidadania Ativa e Territórios Sustentáveis.

O objetivo desta iniciativa – uma parceria do Governo e da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local (ANIMAR) – é colocar as redes e comunidades locais a discutir os temas da cidadania, da participação cívica, o combate às desigualdades ou as discriminações.

O Roteiro teve início no passado dia 24 de outubro – Dia Municipal para a Igualdade – e vai percorrer todo o país até ao dia 28 de julho de 2017.

A rede de parcerias envolve ainda autarquias, organismos da administração pública, organizações da Economia Social e Solidária e outras entidades, tais como a ACAPO, Federação Portuguesa de Surdos, RUTIS, entre outros. O projeto conta ainda com a associação de microprojectos como a Fundação Maria Rosa/ComParte, rede ex aequo, Observatório para a Liberdade Religiosa e Acessível Êxito.

A equipa percorre o País numa carrinha, devidamente equipada com recursos lúdico-pedagógicos, para apoiar a dinamização de atividades propostas por redes locais.

Território Data Horário Local Temas Tipo de Atividade Arganil 24.07 10h30–12h00 Biblioteca Dr. Alberto Martins de Carvalho, em Côja Cidadania Ativa Sessão de sensibilização com dinâmicas participativas 14h30–15h30 Biblioteca Municipal Miguel Torga, em Arganil 16h00–17h00 Tábua 25.07 10h00-17h00 Largo do Município Cidadania Ativa Igualdade de Género Ação de rua Viana do Alentejo 26.07 10h00-12h30 Cineteatro de Viana do Alentejo, Rua Dr. António José de Almeida, 14 Cidadania Ativa Ambiente e Bem-Estar Sessão de sensibilização com dinâmicas participativas Aljustrel 27.07 10h00-11h30 Parque Desportivo (Junto ao Jardim 25 de abril) Igualdade de género Ação de rua com sessões de sensibilização 14h30–16h00 São Brás de Alportel 28.07 11h00-12h30 Espaço Multiusos João Rosa Beatriz Igualdade de Género Luta contra a Pobreza e Exclusão Social Sessão de sensibilização com dinâmicas participativas 19h00-02h00 Feira da Serra, Recinto da Escola EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos, Rua 1º de Junho Cidadania Ativa e Territórios Sustentáveis Ação de rua

Para mais informações consulte o site www.cidadaniaemportugal.pt