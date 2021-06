Rotary apoia Refood com oferta equipamentos de frio

Publicado em 14 Junho 2021 por RUA FM

O Rotary Club de Faro no âmbito de um projeto regional do Rotary Algarve que contou com o apoio do Rotary Club de Estoi Palace International, Rotary Club da Praia da Rocha, Rotary Club de Olhão e Fundação Rotária Portuguesa, entregou recentemente, aos núcleos da ReFood de Faro, de Almancil e de Albufeira equipamentos de frio, de forma a permitir que estas instituições tenham, neste período de dificuldades económicas e sociais acrescidas, melhores condições para apoiar quem mais precisa.

Com a pandemia provocada pela COVID-19, que para além das questões de saúde afetou e está a afetar economicamente e socialmente a população portuguesa, é de referir o aumento galopante do desemprego na região algarvia que colocou centenas de famílias em situações de vulnerabilidade económica, obrigando-as a recorrer ao apoio alimentar proporcionado por instituições como a Refood. Só em Faro, este movimento conta com o apoio de mais de 300 voluntários, que apoiam diariamente mais de 150 famílias, representando 420 pessoas, enquanto que o núcleo de Albufeira presta apoio a mais de 200 pessoas e o de Almancil a 120 famílias totalizando um apoio a mais de 250 pessoas.

Perante este cenário, Bruno Lage, presidente do Rotary Club de Faro “considera que é de crucial importância dotar esta instituição das ferramentas necessárias, neste caso o reforço das suas instalações com equipamentos de frio, nomeadamente, arcas congeladoras, frigoríficos e armários de frio, para que os seus voluntários possam realizar diariamente o seu meritório e importante trabalho junto de famílias mais carenciadas”. Este foi o nosso contributo.

O Rotary é um movimento internacional de caráter filantrópico que congrega mais de 35 mil clubes espalhados por todo o mundo tendo como missão servir o próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários.