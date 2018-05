Rota do Petisco com elenco de municípios apurados para 2018

Publicado em 14 Maio 2018 por RUA

De 4 de Outubro a 4 de Novembro a Rota do Petisco vai pôr todo o Algarve a petiscar e são 13 os municípios que irão integrar esta odisseia gastronómica que aposta em ementas inovadoras, com uma profunda marca regional.

Esta 8ª edição da Rota do Petisco estende os braços a toda a região algarvia. A juntar-se aos concelhos de Aljezur, Faro, Lagoa, Lagos, Monchique, Olhão, Portimão, Silves e Vila do Bispo, estreiam-se os concelhos de Albufeira, Castro Marim, S. Brás de Alportel e Tavira. Feitas as contas, 13 é o número de municípios onde poderá saborear os genuínos petiscos algarvios, descobrir novos sabores desvendando os recantos e encantos destas localidades.

Para além da revitalização das localidades aderentes, através da animação social e cultural, estendendo a oferta turística da região fora da época alta, esta é uma oportunidade única para os estabelecimentos divulgarem a sua oferta e fidelizarem novos clientes.

As inscrições estão abertas até 31 de Maio a todos os estabelecimentos que queiram juntar-se à Rota, e é muito simples participar.

As inscrições podem ser realizadas através do preenchimento do formulário electrónico disponível no website www.rotadopetisco.com. As candidaturas serão posteriormente avaliadas pela organização, que seleccionará os estabelecimentos participantes.

A Rota do Petisco é uma iniciativa organizada pela Associação Teia D’Impulsos, com o apoio e parceria de várias entidades públicas e privadas e o patrocínio oficial da Cerveja Sagres Bohemia.

Mais informações poderão ser obtidas em www.rotadopetisco.com , ou através do email rotadopetisco@teiadimpulsos.pt.