“Rota do Petisco 2017″ chega ao Sotavento Algarvio

Publicado em 13 Fevereiro 2017 por RUA

Em 2017, a Rota do Petisco chega a terras nunca antes saboreadas. O Sotavento Algarvio também vai ficar a conhecer a alegria de bem petiscar. Entre os dias 2 de Junho e 9 de Julho, os concelhos de Faro e Olhão acolherão, pela primeira vez, a Rota do Petisco e darão a conhecer as melhores iguarias das Terras da Ria a um preço que convida a repetir, e repetir, e repetir…

A Rota do Petisco das Terras da Ria é um evento gastronómico organizado pela Associação Teia D’Impulsos e com o patrocínio oficial da Sagres, que, na sua edição “Terras da Ria”, conta com o importante apoio das Câmaras Municipais de Faro e de Olhão e da AmbiFaro. Os objectivos da Rota do Petisco – Terras da Ria são dinamizar a restauração local, promover a animação social e cultural e enriquecer a oferta turística das localidades aderentes.

Durante o período de funcionamento, os estabelecimentos aderentes apresentarão uma ementa especial a um preço fixo, segundo duas modalidades: “Petisco” (petisco + bebida) a 3€ ou “Doce Regional” (sobremesa + bebida) a 2 €. Para beneficiar da oportunidade de petiscar bem sem esvaziar a carteira, os participantes apenas terão de apresentar o Passaporte da Rota do Petisco, o qual receberá um carimbo por cada estabelecimento frequentado. O Passaporte tem o custo unitário de 1 €, valor que reverte na íntegra para o apoio dos projectos sociais apoiados pela iniciativa Rota Solidária. Portanto, o mote é petiscar e ajudar!

A 13 de Fevereiro abrem as inscrições para os estabelecimentos interessados em participar na Rota do Petisco das Terras da Ria. Poderão inscrever-estabelecimentos de restauração e pastelarias localizados nos concelhos de Faro e Olhão. Estes deverão apresentar uma ementa inspirada na gastronomia tradicional portuguesa ou que tenha como base produtos locais e/ou modos de confecção tradicionais. A inscrição deverá ser feita através do preenchimento do formulário electrónico que se encontra disponível em www.rotadopetisco.com e em www.teiadimpulsos.pt até ao próximo dia 31 de Março.

A Rota do Petisco é uma oportunidade única para os estabelecimentos divulgarem a sua oferta e fidelizarem novos clientes. A experiência noutros concelhos tem provado que estas mais-valias ultrapassam largamente o período de funcionamento da iniciativa.

Se quiser saber mais, consulte o website da Rota do Petisco ou envie-nos as suas dúvidas através do email rotadopetisco@gmail.com.