Rose N´Boys em concerto no IPDJ em Faro

Publicado em 21 Novembro 2018 por RUA

Os Rose N’Boys apresentam-se em concerto, no dia 23 de novembro, às 21h30, no IPDJ, IP – Direção Regional do Algarve, em Faro.

Rose N´Boys é uma banda de rock com origem no Algarve. Fundada a 22 de março de 2018, conta já com diversos concertos em escolas e eventos.

A filosofia do grupo é a união e a amizade entre todos e a cumplicidade nas escolhas que fazem. É um grupo de amigos muito forte e que sabem todos o que querem. A música é sem dúvida a grande paixão de cada um, tentam todos os dias aperfeiçoar o profissionalismo que já têm para que o público reconheça, assim, o seu prestígio.

Este concerto insere-se na programação da Direção Regional do Algarve do IPDJ, IP, com a qual se pretende divulgar o trabalho dos jovens, promover os novos valores da música moderna portuguesa e proporcionar experiências e novas oportunidades às bandas, num espaço aberto à criatividade.