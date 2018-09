Romanceiro.pt junta-se ao universo OMEKA e renova plataforma digital

Publicado em 20 Setembro 2018 por RUA

O projeto Romanceiro.pt, liderado por Pedro Ferré e Sandra Boto, investigadores do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve, acaba de lançar online uma plataforma digital renovada através da qual disponibiliza, em acesso aberto, milhares de versões de romances tradicionais portugueses publicados desde 1828 até à atualidade.

Em causa está a migração do Arquivo do Romanceiro Português da Tradição Oral Moderna, apresentado, na sua primeira versão digital, em fevereiro de 2016, e agora potenciado através da integração no sistema OMEKA, um sistema de gestão de coleções que permite aos utilizadores publicar e disponibilizar, em tempo real, registos documentais na área do património documental.

Tendo como principal objetivo trabalhar na ampliação do Arquivo e na disponibilização de novos dados referentes à Tradição Antiga, os investigadores garantem que a migração da base de dados se trata de um importante passo uma vez que se traduzirá “num melhor desempenho, oferecendo uma estrutura mais coerente e mais organizada, que facilitará as consultas por parte do público”. Acrescentam ainda que a “robustez do sistema, a devolução de resultados mais fiáveis e a aparência de design renovado e mais apelativo” são apenas alguns dos pontos fortes da nova plataforma que, encontrando-se alojada num sistema open source, conta ainda com uma comunidade de programadores a trabalhar em permanência para garantir a constante atualização do software.

Recorde-se que Romanceiro.pt é, até ao momento, um projeto com características únicas à escala internacional, apresentando-se, para o público especializado, como uma ferramenta de difusão e de estudo que promete prosseguir com um intuito de modernização e sofisticação tecnológicas no sentido de atualizar e potenciar, no âmbito das Humanidades Digitais, o trabalho de centenas de investigadores a atuar no campo da Filologia e, em particular, da Literatura de Tradição Oral.

Este arquivo pode agora ser consultado aqui