Romanceiro.pt disponibiliza ferramenta para compreender a tradição oral portuguesa

O projeto romanceiro.pt, desenvolvido no âmbito do Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, acaba de incorporar à sua plataforma digital o Dicionário do Romanceiro Português, uma nova valência que permitirá aos investigadores estudar, em profundidade, a língua do romanceiro tradicional e, assim, avançar com inovadoras conclusões acerca da Poética deste género literário.

Esta ferramenta linguística e filológica, desenvolvida por Natália Pires, investigadora a atuar no domínio da tradição oral, e que agora se junta ao grupo de trabalho, pretende dar resposta a uma necessidade há muito sentida por quem trabalha na área.

Compreender as particularidades da língua e o modo como esta contribui para a construção deste tipo de textos é, assim, o principal objetivo que norteia a equipa, que abre, neste momento, ao público um novo capítulo do projeto, com a disponibilização, gratuita e de acesso livre, do Lexicon (Dicionário do Romanceiro Português).

Disponíveis encontram-se também, a partir de agora, novos recursos bibliográficos relacionados com a investigação em causa, que podem ser acedidos e descarregados, instantaneamente, a partir da plataforma digital do romanceiro.

