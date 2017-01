Publicado em 06 Janeiro 2017 por RUA

Rodrigo Teixeira foi ontem, 5 de Janeiro, reeleito Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve, depois da lista que liderava ter ganho as eleições no passado dia 6 de Dezembro.

Mais um ano de trabalho para o presidente reeleito, que conta com o apoio de importantes parceiros.

Peça com som aqui

(Foto: Pedro Lemos/Sul Informação)