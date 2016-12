Publicado em 20 Dezembro 2016 por RUA

Rodrigo Teixeira, presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) é agora o representante dos estudantes universitários no Conselho Consultivo da Juventude, da secretaria de Estado do Desporto e Juventude, e no Conselho Consultivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

A eleição do jovem algarvio decorreu em Coimbra, no Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA), que se realizou dias 10 e 11 de Dezembro.

Peça com som aqui: RodrigoTeixeira Conselhos