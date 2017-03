Roadshow Autarquia INOVA passa por Olhão

Publicado em 17 Março 2017 por RUA

O Município de Olhão irá receber no próximo dia 21 de Março o “Autarquia INOVA”, que tem como objetivo estimular iniciativas empreendedoras que resultem na criação de novas empresas (autoemprego). A sessão decorre a partir das 9h30, na Biblioteca Municipal, e está dividida em duas partes, a primeira orientada para potenciais empreendedores, e a segunda para empresários já estabelecidos.

Este evento é organizado pela Universidade do Algarve, através da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA), em colaboração com o NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional. É financiado pelo Sistema de Apoio a Ações Coletivas do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, através dos projetos CRIA START + Projeto de Fomento e Apoio ao Empreendedorismo e à Criação de Novas Empresas Inovadoras e TT 2.0. – Projeto de Aceleração dos Processos de Transferência de Tecnologia e Conhecimento para o Mercado.

Consulta o programa e efetua aqui a tua inscrição.

O Roadshow percorre o Algarve até 12 de abril. Consulta outras datas e locais aqui

Para mais informações contactar cria@ualg.pt ou 289 800 097.