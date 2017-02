Rita Redshoes apresenta novo disco em estreia algarvia

Publicado em 21 Fevereiro 2017 por RUA

No próximo dia 24 de fevereiro, pelas 21h30, a prestigiada intérprete Rita Redshoes apresenta, em absoluta estreia algarvia, o seu novo disco “Her”, no Cine-Teatro Louletano. Este concerto insere-se no ciclo musical “Femina”, dinamizado pelo Cine-Teatro, o qual pretende trazer a Loulé ao longo de 2017 grandes vozes no feminino (iniciou-se em janeiro com o esgotado espetáculo de Teresa Salgueiro), privilegiando a estreia na região de novos trabalhos discográficos.

Rita Redshoes iniciou o seu percurso como baterista num grupo de teatro de escola, passou por inúmeros projetos musicais como autora e intérprete, onde tocou muitos instrumentos e gravou vários discos (Atomic Bees, Photographs, Rebel Red Dog, David Fonseca, The Legendary Tigerman, Noiserv). Tem também colaborado em inúmeras bandas sonoras premiadas para teatro e cinema, tendo, inclusivamente, discos editados nesta área. Recentemente tocou no lendário Joe’s Pub, em Nova Iorque, e apresentou também em Nova Iorque, no MoMA, e posteriormente em Berlim, a banda sonora original do documentário “Portugueses no Soho”, de Ana Ventura Miranda.

Em 2016, depois de “Golden Era” (2008), “Lights & Darks” (2010) e de “Life is a Second of Love” (2014), Rita Redshoes rumou em junho a Berlim, onde gravou o seu quarto álbum de estúdio. O novo registo discográfico, “Her”, contou com a produção de Victor Van Vugt, produtor do seminal disco de Nick Cave, “Murder Ballads”, e do disco de Beth Orton, “Trailer Park”, vencedor do prestigiado Mercury Prize. O produtor australiano já trabalhou também com artistas tão diversos como P.J.Harvey, Depeche Mode, The Fall, Billy Bragg ou Einsturzende Neubauten, entre outros.

Além de ser o álbum em que a artista mais instrumentos tocou (piano, omnichord, teclados e guitarra acústica) este é também o trabalho em que Rita escreve e interpreta, pela primeira vez a solo, três temas em português, um dos quais em coautoria com Pedro da Silva Martins.

O concerto tem a duração de 75 minutos, destina-se a maiores de 6 anos e o bilhete tem um custo associado por pessoa de 12 euros, passando para 10 euros no caso de maiores de 65 ou menores de 30 anos. O Cartão de Amigo é aplicável a este espetáculo.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, em permanente atualização, existindo também a possibilidade de compra on-line de ingressos através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/