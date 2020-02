Rita Guerra e Ana Moura na IV Mostra Silves Capital da Laranja

Publicado em 04 Fevereiro 2020 por RUA FM

A IV Mostra Silves Capital da Laranja decorrerá, em 2020, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, estando previstas as atuações de Rita Guerra (dia 14), Ana Moura (dia 15) e De Moda Em Moda (dia 16).

O certame terá a sua inauguração oficial pelas 10h00. Presentes estarão várias dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato e gastronomia, bem com algumas associações e entidades locais e regionais.

Destaque em mais uma edição desta mostra que promove a marca Silves Capital da Laranja vai para a realização de mais um ciclo de conferências, nas quais especialistas nacionais e internacionais debaterão temas centrais para a produção e produtores de citrinos. Os cocktails também regressarão, com a realização do “Festival de Cocktails Laranja 2020”. Destaque, ainda, para a conhecida e habitual marcha dos Namorados, atividade desportiva que integra o calendário de marcha-corrida do Algarve e que fará parte do programa do evento.

O programa previsto para o evento é o seguinte:

SEXTA-FEIRA, dia 14 de fevereiro

10h00 Abertura Oficial do Certame

11h15 Visita à Mostra Silves Capital da Laranja

14h00 Apresentação da Rota da Laranja

14h30 Conferência “Laranja XXI” (consultar programa próprio) | auditório

15h30 Atuações dos Jovens Talentos | Palco 2

19h30 Atuações Musicais dos Polos de Educação Ao Longo da Vida | Palco 2

22h00 RITA GUERRA | palco 1

23h30 Encerramento da Mostra

SÁBADO, 15 de fevereiro

10h00 Abertura do Certame

11h00 Clube da Batucada – Casa Povo São Bartolomeu de Messines | palco 2

14h00 “Festival de Cocktails Laranja 2020” – Concurso de Cocktails dinamizado pela Associação de Barmen do Algarve | palco 2

14h30 Apresentações temáticas ligadas à Citricultura | auditório

14h30 – Fertilização em Citrinos | Empresa: Messinagro : Fertinagro Portugal – Fertilizantes, Lda. | Oradores: Frederico Santos / Sandra G. Custódio

15h00 – “Nanotecnologia e respeito ambiental na proteção e nutrição dos citrinos” | Empresa: Biostasia, Projetos e Serviços de Engenharia, Lda. | Oradores: Eng. Carlos Gabirro / Francisco Oliveira

15h30 – “Biotecnologia em Citrinos” | Empresa: Sulscala | Orador: Eng° Pedro Leal (Trichodex)

16h00 – “Aplicações de modelos de doenças na fitossanidade dos citrinos” | Empresa: Aquagri | Orador: Eng. Lopo de Carvalho,

14h30 Associação de Dança STAM | palco 2

22h00 ANA MOURA | palco 1

24h00 Encerramento da Mostra

DOMINGO, 16 de fevereiro

10h00 Abertura do Certame

10h00 Início da Marcha dos Namorados (concentração junto às Piscinas Municipais)

11h00 Orquestra de Percussão – Percutunes | palco 2

11h30 Chegada da Marcha dos Namorados – Alongamentos | palco 1

14h30 Banda Juvenil da Sociedade Filarmónica Silvense | palco 2

15h00 Rancho Folclórico do Algoz | palco 2

15h30 Grupo Coral “As Ceifeiras de Tunes” | palco 2

16h00 Rancho Folclórico de SB Messines | palco 2

16h30 DE MODA EM MODA | palco 1

18h00 Encerramento da Mostra

Relembre-se que destacar a citricultura que se faz no concelho de Silves, os seus produtores e os assuntos que interessam para a melhoria deste sector é o grande objetivo da mostra “Silves Capital da Laranja”, que teve a sua primeira edição em fevereiro de 2017.

O evento conta com a parceria da DRAPAlg, UALG, RTA, Agrupamento de Escolas de Silves e Agrupamento de Escolas Silves-Sul. São media partners do evento: Jornal Barlavento, Terra Ruiva e RUA FM.