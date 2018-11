Riding a Meteor inicia campanha de Crowdfunding

Publicado em 21 Novembro 2018 por RUA

Dia 17 deste mês, o projeto Riding a Meteor iniciou mais um capítulo da sua jornada.

Aproveitando a data do último concerto da Aura tour, lançaram uma campanha de crowdfunding com o intuito de chegar até a Grécia. Meteora, um lugar fascinante, onde mosteiros habitados por monges condizem com rochas imensas de arenito, é o destino com que sonham.

Para os elementos da banda, esta viagem seria uma expansão dos seus horizontes, uma forma de chegar a novas audiências, de ganhar dimensão e uma experiência inesquecível a nível pessoal. Inspirados pelos Pink Floyd, Riding a Meteor gostariam de gravar um concerto na isolada Meteora, recriando o ambiente que se viveu em Pompeia. ​

Para que a experiência se concretize, Riding a Meteor precisa de angariar cerca de 4.500€ . O dinheiro ajudará nos custos da viagem, estando estes associados tanto ao aluguer e transporte de material como à própria estadia da banda e dos elementos produção que também teriam que embarcar nesta jornada até à Grécia.

Todas as informações relativamente ao orçamento para esta viagem estão disponíveis online de forma mais detalhada, para que possa ser consultada pelos financiadores.

Dependendo da quantia da contribuição, aos financiadores serão atribuídos desde merchandise de RAM, exemplares do EP da banda em vinil, estadias no Algarve ou mesmo uma ida a Meteora acompanhando a produção nesta experiência singular.

Conhece aqui a campanha Meteora