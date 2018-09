Publicado em 03 Setembro 2018 por RUA

Quarta-feira, 5 de setembro, às 21h, os Riding a Meteor apresentam-se em concerto no Cais Comercial em Faro.

No início do mês de Setembro de 2017, o trabalho de Riding a Meteor que havia resultado de dois meses de explorações conceptuais e musicais encabeçadas por Luís Caracinha era apresentado na cidade de Faro no Festival F.

Agora, um ano depois, a banda apresenta um concerto nesta mesma cidade onde se conjugarão em palco todas as aprendizagens que a estrada lhes trouxe.

A entrada é gratuita.